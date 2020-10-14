الحجز على ممتلكات وحسابات (76) من قيادات (الوطني) بالجزيرة

ودمدني:عمران الجميعابي

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة ، بولاية الجزيرة توجيها بالحجز على أراض وحسابات مصرفية وكافة الأصول الثابتة والمنقولة لعدد (76) من رموز وقيادات النظام السابق باتحاد نقابات عمال ولاية الجزيرة والمجلس التشريعي وأحزاب الحوار الوطني .

وتحصلت (السوداني) على نسخة من قائمة الاسماء الصادرة من قبل اللجنة ، وتصدرت القائمة قيادات بارزة من بينها والي ولاية الجزيرة الأسبق د. الزبير بشير طه والوالي الأسبق د. محمد طاهر ايلا ، ورئيس المجلس التشريعي المحلول د. جلال من الله ونائب رئيس اتحاد العمال كمال النقر الأمين العام للاتحاد حافظ ميرغني ومعتصم عبدالسلام رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بودمدني ورئيس ديوان الحسبة والمظالم بالولاية . واستندت اللجنة في قرارها الصادر عن مقررها جمال محمد نور الطاهر على القرار رقم 158بتاريخ 28/4/2020م المادة 7(ا-ب-ط)من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تعديل 2020م بالحجز على الحسابات المصرفية وكافة الأصول الثابتة والمنقولة لعدد 76من رموز وقيادات النظام البائد وأحزاب الحوار الوطني في النظام السابق.