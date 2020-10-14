تفاصيل التحقيق مع كبر وعبد الرحيم في جرائم حرب دارفور

الخرطوم: أم سلمة العشا

كشفت مصادر مطلعة لـ(السوداني) تفاصيل التحقيق التي جرت مع متهمين من قيادات النظام السابق أمام لجنة التحقيق الخاصة بجرائم وانتهاكات حرب دارفور،

وحققت اللجنة مع متهمين من قيادات النظام السابق من بينهم عبد الرحيم محمد حسين وعثمان محمد يوسف كبر، وكشفت مصادر لـ(السوداني) أن أحد المتهمين تحفظ على أقواله أمام اللجنة وامتنع عن الحديث على أن يتحدث في وجود محاميه، فيما تجاوب المتهم الآخر مع اللجنة.

وكشفت المصادر أن اللجنة وافقت على طلب المتهم بإعتبار انه حق كفله القانون، وأن الجريمة خطرة تصل عقوبتها الإعدام.

وتواصل اللجنة استجواب المتهمين المتورطين في الأحداث التي شهدتها دارفور في فترة النظام السابق منذ العام 2003م.

ويخضع المعزول عمر البشير والقيادي السابق بحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان للتحري والتحقيق اليوم أمام اللجنة برئاسة رئيس نيابة الفساد د. الهادي مكاوي ورئيس النيابة العامة مبارك محمود ووكيل أول النيابة أبو قراط أحمد

يذكر أن اللجنة استجوبت امس الثلاثاء، وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسن ووالي دارفور الأسبق عثمان محمد يوسف كبر.

وخضع أمس القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون للتحري والتحقيق بشأن قضايا انتهاكات دارفور التي اندلعت منذ العام 2003م،

وبحسب المصادر أن اللجنة أخضعت عددا من القادة العسكريين للتحري والتحقيق في البلاغ.