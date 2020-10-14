إنطلاقة مشروع ينتج (3) آلاف برميل مواد بترول خام في اليوم

الخرطوم: ساجدة دفع الله

دعا المدير العام لإدارة الاستكشاف بوزارة الطاقة والتعدين هشام عيسى لضرورة الاهتمام بالموجهات العالمية للصحة والسلامة والبيئة في كل العمليات البترولية، وشدد خلال تدشين انطلاقة مشروع خام الراوات غير المعالج بولاية النيل الأبيض، بعد فوز شركة افروسبيس بعطائه مؤخراً، شدد على أهمية اشراك البيئات المحلية واتاحة فرص عمل لأبناء منطقة الراوات مضيفاً أنه لابد من الاستفادة من الدروس المُرة التى مارسها النظام البائد .

وأكد عيسى على أن حجم الخام المنتج من المشروع يقدر بحوالي (٣٠٠٠) برميل، في اليوم، موضحاً أن هذه الكمية تخفف الضغط على المحروقات في السوق، ويعمل على تغذية وقود المصانع.

وقال المدير الإداري بشركة افروسبيس للتجارة والاستثمار محمد الفاتح الخير لـ(السوداني) إن البلاد تحتاجه للاستفادة من موارده خاصة البترول،موضحاً أن المشروع سيوفر للمصانع وقود التشغيل بدلاً عن الديزل الذي يفترض استغلاله في النقل والزراعة .