تسهيل إجراءات استخراج الجواز للمرضى وكبار السن

الخرطوم: محمد أزهري

تنشط الإدارة العامة للجوازات والهجرة، في استخراج جواز السفر الإلكتروني للمرضى وكبار السن وبعض الحالات الطارئة، خلال ساعات وفق ضوابط محددة عبر وحدات متحركة في مجمعات خدمات الجمهور والإدارة العامة بالخرطوم.

وتستخرج وحدة الإدارة العامة للجوزات والهجرة نحو 700 جواز سفر للحالات المذكورة خلال ثلاثة أشهر وفق الضوابط والشروط المحددة لاستخراج الجواز.

وقالت مصادر لـ(السوداني) إن الجوازات المستخرجة تشمل مرضى سرطان وأمراض أخرى في حاجة للسفر خارج البلاد بصورة عاجلة، وأوضحت أن وحدات الإدارة العامة تنتقل إلى منازل المرضى بعد حصولها على تقرير طبي وإستيفاء شروط الجواز، وتكمل الإجراءات بالمنزل ومن ثم إحضار الجواز بعد الإستخراج في وقت وجيز لا يتعدى ساعات.

وأصدر مدير الإدارة العامة للجوازات اللواء شرطة آدم إبراهيم محمد الحاج قراراً يضبط تحرك الوحدة الخاصة بإدارته، من ضمن شروطه الحصول على تقرير طبي، والفحص الهجري قبل بدء الإجراءات، إلى جانب التصديق على الجواز التجاري عبر الوحدة يكون فقط للمدير، فضلاً عن توجيه للتحرك للحالات التي يحددها أو يوافق عليها عبر طلب يقدم له.