المحكمة تستمع اليوم لاقوال التحري في قضية كبر وابنته

الخرطوم:آيات فضل

حدد قاضي محكمة أراضى الديم بالخرطوم جنوب عمارعوض الكريم جلسة اليوم لمناقشة المتحري الاول ملازم شرطة محمد بشرى وسماع المتحري الثاني في محاكمة عضو المؤتمر الوطنى المحلول عثمان يوسف كبر وابنته ومتهم آخر وذلك على ذمة اتهامهم بخيانة الامانة وقانون مكافحة الثراء الحرام.

وكان قاضي المحكمة في الجلسة الاجرائية رفض إطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية لان عقوبتهم قد تصل حد الإعدام ، وكان دفاع المتهم الاول قد تقدم بطلب للمحكمة التمس فيه اطلاق سراحه ،وامن دفاع المتهم الثاني والثالث على ماجاء من دفاع المتهم الاول،استنادا على المادة 21 لصيانة حقوق المتهم الدستورية .