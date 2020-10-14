التحقيق مع شداد حول قضايا فساد مالي باتحاد الكرة

الخرطوم: أم سلمة العشا

خضع أمس رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد، للتحري والتحقيق بشأن قضايا فساد مالي وتجاوزات مالية منسوبة للاتحاد.

وكانت النيابة فتحت تحقيقاً واسعا حول قضايا وتجاوزات مالية بشأن اتحاد الكرة، ومثل أمام النيابة العامة أربعة من قيادات اتحاد الكرة تنفيذاً لأمر القبض الصادر عنها في مواجهتهم، شملت نائب رئيس الاتحاد للشؤون المالية والأمين العام المدير المالي والمدير الإداري بجانب سكرتير اتحاد عطبرة السابق، عضو لجنة المسابقات ومدير مكتب رئيس الاتحاد كمال شداد السابق، وذلك في قضايا فساد مالي بالاتحاد تحقق فيها النيابة.