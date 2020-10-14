قومة نفس اهل السودان

زوايا المرايا …د.زينب السعيد

●القومة للوطن..

لطالما ناديت بأن للاوطان دين مستحق علي اعناقنا ومسؤولية منفردة قبل أن تكون تشاركية تضامنية، ولكن (ليتني استطيع ان اعطي للمنظورات اصواتآ لكنت اسمعتكم موسيقي تصويرية بالغة الخصوصية عقب كلمة لكن) لابين بأن (حكومتنا) التي اعجزتها ادارة البلاد ومواردها وتوفير ادني مقومات الحياة (ضربت الروراي عند اول منعطف وقالت يابو مروووة القومة للسودان) وقام الناس للسودان برغم من حال (الركب والمفاصل السايبة )وبشروا فوق عديلهم.. وكنا ننتظر من الحكومة أن تكون شفافة وتعلن عن المبلغ وتوضح فيم صرف ..حتي تبني جسور الثقة بينها والمواطن (الاتعلمون يا سادة أن الأزواج ينتظرون من زوجاتهم فاتورة ومبررات للصرف والا مافيش فلوس تاني ولو كانت الزوجة ام لعشرة أو في جمال كيم كارديشان؟) انتهي..

تاني قومة مافي،.. الخلاصة (الشفافية).

● قومة النفس.

والنفس من التنفس (والنفس اللوامة والأمارة بالسوء) والأنفاس المتلاحقة في صفوف الرغيف، والبنزين التي فاقت حد التصور، لكن ،(دعونا ننظر ببعض الإيجابية) ؛ فتلك الصفوف مناسبة طيبة لعمل إحصاء سكاني ، ودراسات لأنواع العربات في السودان، واسباب حالات الاكتئاب، والطلاق، وتعلم الصبر بالمجان ، وإمكانية عمل بحوث (في كيفية تعذيب الشعوب لدرجة أن تقول الروب).الناس نفسها قام واتهبشت في اللحم الحي.

●قومة وقعدة..

فشلت كل الحكومات في كبح جماح السوق واكتشفت بمرور السنوات أن من يحكمنا (لا الإنقاذ ولا قحت) بل التجار هؤلاء سادتي (أباطرة قياصرة اكاسرة) ..يخلوك تقوم ما تقعد عارفين ليه ؟ لاننا دولة بلا قانون ..انتهي .

●رفع الدعم عن الحكومة..

ورفع الدعم عن المحروقات( انا ماقلت حكومة) هو تمامآ (البغلبها راجلها تأدب حماها)..(وسوف ننتظر بكل ترحاب كيف ستلعب الشركات بالمواطن والتنك واسعار الوقود زيادة خير)

وأسهل طريقة لوقف الألم القتل الرحيم اعملوا (زي ما انا عملت) وبيعوا عرباتكم ..انتهى..

● القومة للكتاب..

هل تعلمون ان المدارس والتعليم في السودان متوقف على أن يقوم اهل السودان لطباعة الكتاب المدرسي ؟؟ اذن .بلاش تعليم!! الحياة اكبر مدرسة حبوباتنا مالن عيبوهن لي..

●زاوية قبل الأخيرة..

وانا في طريقي لمدرسة المعارف الابتدائية بحلفاية الملوك كنت مضطرة امشي بشارع فيه (كلب) ناس السرة ..وكل يوم بسكني يقوم نفسي تقول لابسة (عضم) ..لحد ما يوم عضاني حتا ارتاح…

●زاوية أخيرة..

ياربي المقوم نفسنا يعضي كلب ناس السرة..