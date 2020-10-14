المريخ يختار ( قلعة شيكان)  للمواجهات الإفريقية

أفاد سكرتير اتحاد الأبيض القوصي، أنّ مجلسه تلقى خطابًا رسميًا من مجلس المريخ لاستضافة مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا بملعب”شيكان”.

وقال القوصي في تصريحات صحفية، إنّهم أرسلوا خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة السوداني ومجلس المريخ بالموافقة على استضافة مباريات الفريق بالبطولة الإفريقية ابتداءً من الدور الأوّل.

واستبعد اتحاد كرة القدم السوداني ملعب”القلعة الحمراء” من استضافة أيّ مباراةٍ في الدوري الممتاز لعدم جاهزيته، ويعاني ملعب المريخ من تدهورٍ كبيرٍ بسبب الأرضية.