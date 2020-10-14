منتخبا الشباب والبراعم يتدربان بالأكاديمية

شهدت أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2، عند الساعة السادسة والنصف من صباح أمس مران منتخب تحت (20) سنة، تحت إشراف الكابتن محمد موسى المدرب العام للمنتخب، بوجود طاقمه المعاون بقيادة المدرب المساعد الكابتن حمد كمال، بجانب الكابتن حسن عوض مدرب الحراس، وأسعد سلمان مسئول العلاج الطبيعي، وانضم إلى الجهاز المعاون أيضاً الكابتن إيهاب أبو إدريس المعد البدني، ويوالي منتخب الشباب تحضيراته من أجل المشاركة في بطولة سيكافا التي تم التأكيد على إقامتها في الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل بدولة تنزانيا بعد أن كان السودان مرشحاً لاستضافتها قبل رفض وزارة الشباب والرياضة للطلب بداعي كورونا، وكان المنتخب قد خلد إلى الراحة أيام الاربعاء، الخميس، الجمعةـ والسبت، بعد نهاية المرحلة الثالثة من الإعداد التي تخللها عمل بدني كبير، وعاد شباب صقور الجديان إلى التجمع مساء السبت 10 أكتوبر 2020م في فندق الأكاديمية بالخرطوم2، وتدربوا يومي الاحد والاثنين (11و12)، ووالى التحضير بالثلاثاء صباحاً على ملعب الأكاديمية، وينقل منتخب الشباب تحضيراته يوم الاربعاء إلى استاد الخرطوم، حيث يخوض حصة تدريبية عند الساعة السادسة والنصف صباحاً ، يذكر ان المدير الفني للمنتخبات السنية منير لهباب نال إذن بالسفر لمدة أسبوع، وسيعود إلى الخرطوم مطلع الأسبوع المقبل للحاق بتحضيرات المنتخبات السنية.

منتخب تحت (15) سنة، تدرب من بعد منتخب الشباب على ملعب الأكاديمية، حيث خضع إلى تدريبات بدنية وتكتيكية في حسن التمركز والاستلام والتمرير، وتابع الخبير أحمد بابكر المشرف العام للمنتخب المران الذي استمر لساعة؛ حيث بدأ عند الثامنة وانتهى في التاسعة من صباح الثلاثاء 13 أكتوبر، وانتظم منتخب البراعم في التدريبات الأخيرة بتدريبات منتظمة خلال أيام (الثلاثاء، الجمعة، السبت) من كل أسبوع، وجرت التدريبات بتشريف المهندس نصرالدين حميدتي نائب الرئيس – رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – وبحضور الأستاذ محمد عبدالسميع القوصي عضو لجنة المسابقات ، والاستاذ حسين الياس المدير التنفيذي للمنتخبات الوطنية.