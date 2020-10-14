هلال الابيض يكسب الرابطة كوستي بخماسية وديا

فاز هلال الابيض علي الرابطة كوستي وديا بخمسة اهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين صباح امس الثلاثاء على ملعب اركويت وانتهى شوط اللعب الاول بتقدم الهلال بثلاثية احرزها محمود التش هدفين وهدف لمصعب جلنجات واشرك الجهاز الفني جميع العناصر من خلال شوطي اللقاء وفي الشوط الثاني قلص المحترف الغاني ياسر النتيجة باحرازه هدف الرابطة كوستي ومن مخالفة نفذها باتقان عبدالرحمن كرنقو احرز منها الهدف الرابع للهلال من تسديدة قوية قبل ان يختتم معاذ خميس القضارف بالهدف الهلالي الخامس لتنتهي الجولة بفوز هلال الابيض على الرابطة كوستي بخمسة اهداف مقابل هدف في تجربة جيدة للفريقين استعدادا وتاهبا لمتبقي مبارياتهما في الدوري الممتاز.

وظهر لاعبو الهلال بلياقة بدنية عالية من خلال مباراة الرابطة وقبلها مباراه الاهلي شندي مع اللعب الجماعي والانتقال السليم داخل الملعب بجانب الاداء القوي المصحوب بالحماس والقوة من قبل اللاعبين مما يؤكد جاهزية الفريق لمقبل المواجهات.