في إشارة لبقائه بالمريخ  أبوعشرين: (لون الدم أحمر)

نفى حارس مرمى المنتخب الوطني علي أبوعشرين الجدل والشائعات التي تحدثت عن انتقاله للند التقليدي الهلال.

ورغماً عن الأنباء التي أكدت ارتباط الحارس الدولي بعقد جديد مع الهلال خلال الفترة القادمة إلا أن أبوعشرين سخر في حديثه مع مقربين من ذلك مؤكدا بانه مرتبط بتعاقد رسمي مع المريخ وأنه لا يمكن أن يقدم على أي خطوة محسوبة له.

يشار إلى أن أبوعشرين كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ( أنت ي الدم لونك أحمر) مرفقا له صورة في إحدى مشاركاته مع المريخ.

وبحسب مقربين من اللاعب فإن البوست يمثل تأكيدا واضحا على موقف اللاعب الثابت من البقاء في كشوفات المريخ خلال الفترة القادمة.

يذكر أن عقد ابوعشرين مع الأحمر ينتهي منتصف الموسم القادم.