ضبط وقود يستخدم في تهريب سيارات (بوكو حرام)

الخرطوم: السوداني

ضبط جهاز المخابرات العامة تانكر وقود يحمل (١١) ألف جالون جازولين مهربة بمحلية الكومة بولاية شمال دارفور.

وقال مصدر لـ(السوداني)، إن التانكر كان في طريقه إلى منطقة المالحة، لاستخدام الجازولين في تهريب عربات (البوكو)، وكشف المصدر أن البرميل الواحد منه يباع بـ(٣٢) ألف جنيه.

وأشار إلى أن جهاز المخابرات قد اتخذ إجراءات قانونية تجاه المهرب بالتنسيق مع شرطة التموين وشرطة المحلية ودون بلاغ في مواجهة المتهمين بقسم شرطة الكومة.

وأشاد والي شمال دارفور بجهاز المخابرات العامة ودوره في مكافحة التهريب وتنسيقه المميز مع المؤسسات والجهات الحكومة الأخرى.