وصول أعداد الوفيات إلى63 والإصابات إلى 1512 جراء الحميات بالشمالية

الخرطوم: السوداني

وصل العدد التراكمي لأعداد الوفيات إلى63 وفاة والإصابات إلى 1512 من جراء الحميات بمحليتي مروي والدبة شمالي السودان، في آخر إحصائية جديدة.

وكشف التقرير الذي قدمه مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الدكتور “أبوذر محمد علي إدريس” اليوم الأربعاء، عن عدد حالات الاصابة بمحلية مروي والتي بلغت 947 حالة منها 37 حالة وفاة ووصل عدد الحالات بمحلية الدبة الى 546 حالة منها 26 حالة وفاة وبلغت جملة حالات الاصابة بالمحليتين حتى الان الى 1512 حالة.

وتطرق التقرير إلى مجمل الاوضاع الصحية والجهود الرسمية والشعبية المبذولة لمجابهة الحميات بمحليتي مروي والدبة.