اكتمال تأهيل المبنى الغربي لمستشفى الشعب بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

تستلم إدارة مستشفى الشعب بالخرطوم صباح غد الخميس مشروع المبنى الغربي للمستشفى عنبر 3 و 4 بعد أن إكتمل تأهيله بتكلفة في حدود مائة و ثمانون الف دولار ، وذلك بمكتب مدير المستشفي، بحضور مدير عام وزارة الصحة لولاية الخرطوم.

وكانت المنصة السودانية لمواجهة كورونا قد قامت بالتنسيق مع ادارة المستشفيات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم و مدير المستشفى ومع عدد من شركاء المنصة القطاع الهندسي و شركة MTN بتأهيل مركز مخصص للعزل و ذلك لاستقبال مرضى كوفيد 19 عبر تطوير المستشفى و زيادة الطاقة الاستعابية المستقبلية.

وتمت تهيئة المبنى الغربي (و يشمل عنبر ٣ و ٤) بمستشفى الشعب ليصبح مركزعزل الكورونا بطاقة ٣٨ سرير مع كامل الملحقات. وإشتمل ذلك على شبكة اوكسجين طبي للمبنى ونظام متكامل للتكييف و التهوية للمبنى يتوافق مع توصيات الجهات الصحية بجانب منحدر دائم لنقل المرضى للطابق الأعلى والترميمات الإنشائية وأعمال صيانة أخرى.

يذكر أن المشروع جاء شراكة بين مبادرة تجمع المقاولين السودانيين ولجنة تسيير إتحاد المهندسين وعبرهم إتحاد المهندسين السودانيين بالمملكة العربية السعودية وشركة أم تي ان ، وقامت المنصة بالتعاقد مع الأطراف المعنية و أشرفت علي أعمال الصيانه العامة و التأهيل. كما قامت باضافة نظام التهوية الميكانيكي و نظام التكييف و المنحدر .