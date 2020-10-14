لجنة الأطباء المركزية تدين تعرض طبيبة لطعن بسكين وإصابة تقني تمريض أثناء أداء عملهم

الخرطوم: السوداني

أدانت لجنة أطباء السودان المركزية (تنسيقية نواب الاختصاصيين) في بيان لها اليوم الأربعاء، الاعتداء على طبيبة بالطعن بسكين وإصابة تقني تمريض في الرأس أثناء أداء عملهما في كل من مستشفى بحري ومستشفى التميز بالعاصمة الخرطوم.

وقالت المركزية ان الإعتداء تم على مجموعة من الأطباء مما أدى إلى وقوع إصابات متعددة، ففي مستشفى بحري تم طعن طبيب بسكينة حادة، وأيضاً تعرض أحد تقني التمريض لإصابة في الرأس.

بالإضافة إلى سرقة مجموعة من الهواتف الخاصة لبعض الطاقم الذي كان يعمل حين وقوع الاعتداء، و في مستشفى التميز تعرضت إحدى الطبيبات إلى عنف لفظي وإعتداء بالضرب المبرح عليها.

ووصفت ذلك ب “الجريمة النكراء” التي تسيء إلى سودان العدالة ويمكن أن تنتهي بانهيار كامل للنظام الصحي فلا مجال للعمل وحياة الأطباء تتربص بها أيادي الغدر اللعينة. “وفق البيان”.

وأعلنت “لجنة الكوادر الطبية بحوادث مستشفى بحري” في بيانٍ منفصل اطلعت عليه (السوداني)، التوقف الفوري عن العمل بالحوادث احتجاجاً على هذه الاعتداءات.

وطالبت وزارة الصحة بالعمل مع وزارة الداخلية لتفعيل القرار الذي قضى بإنشاء شرطة خاصة بالمرافق الصحية لحسم هذا الوضع الأمني المتفلت وتقديم الجناة للعدالة.