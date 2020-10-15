وزير الصحة لـ(السوداني): 70 ألف حالة إصابة بالملاريا أسبوعياً

الخرطوم :عبد الرؤوف طه

قال وزير الصحة أسامة أحمد عبد الرحيم إن وزارته تواجه اربع مشاكل اساسية ابرزها انتشار الحميات وانتشار الملاريا وشح الدواء والموجة الثانية من الكورونا.

وقال لـ(السوداني) إن البلاد تسجل اسبوعياً 70 ألف حالة اصابة بالملاريا وفقاً للإحصائيات الرسمية، مشيراً لاحصاءات غير رسمية تشير إلى رصد اكثر من 200 الف اصابة بالملاريا اسبوعيا.

وكشف عن جهود كبيرة تبذلها وزارته لمقابلة دحر الملاريا من خلال توفير الأدوية الخاصة وأقر في الوقت نفسه بوجود نقص في ادوية الملاريا بالبلاد.

وبشأن الحميات المتفشية في بعض مناطق الولاية الشمالية، قال الوزير “إن الوضع بالشمالية مستقر ويمضي نحو التحسن” مشيرا الى انهم قدموا دعما يقدر بحوالى 100 مليون لمكافحة حميات الشمالية .

وقال :”رغم شح الإمكانيات قدمنا ووفرنا دعما كبيرا لمكافحة الحميات بالشمالية وبدعم من بعض الجهات الخيرية” .

وأوضح أن هناك ما وصفه بـ( تهويلاً كبيرا)ً – للحميات بالشمالية وحمل الإعلام مسؤولية التهويل والترويج والهلع الذي انتشر عن حميات الشمالية، مطالباً الإعلام بالوقوف على الحقائق بأرض الواقع .