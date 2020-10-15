زراعة (650) ألف فدان قمح للموسم الشتوي بالجزيرة

الخرطوم : رحاب فريني

كشف محافظ مشروع الجزيرة د. عمر مرزوق أن مساحة عروة الشتوية لهذا الموسم 650 الف فدان قمح، واكد لدى لقائه بوزيرة الزراعة بدولة جنوب السودان أكد استعدادهم للعروة الشتوية، وقدم المحافظ تنويرا عن أنشطة المشروع والمساحات الزراعية للعروة الصيفية والشتوية، مؤكدا استمرار عمليات إعداد تقاوى محصول القمح بوحدة الإعداد بمارنجان. وأكدت وزيرة الزراعة بدولة جنوب السودان جو فين جوزيف أن السودان يمكنه أن يوفر قوت الشعب بما يملكه من إمكانيات، مشيرة إلى أن الهدف من الزيارة الوقوف على تجارب السودان الزراعية ونقل التكنلوجيا وتبادل الخبرات، وقالت إن الشعب السوداني مازال بخير .