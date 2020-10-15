مواطن يشكو الثروة الحيوانية للنائب العام لمخالفتها قرار منع تصدير الإناث

الخرطوم : ابتهاج متوكل

سلم المواطن خالد محمد خير، شكوى للنائب العام ضد وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، بسبب مخالفتها قرار المجلس السيادي الصادر في أبريل الماضي، والقاضي بمنع تصدير اناث الأنعام عامة.

وقال لـ(السوداني) إن مخالفة القرار يترتب عليه إهدار لموارد البلاد، وعدم حفظ السلالات السودانية، موضحا أن السودان لم يسجل سلالاته في الملكية الفكرية، او المنظمة العالمية لحفظ السلالات، وذلك لحفظ حقوق الاجيال القادمة، واعتبر أن هناك (تحايلا) على قرار المجلس السيادي، وما تم من استخراج تصاديق (لإناث الإبل) وهي (منتجة) إنما هو (فساد واضح)، خاصة أن النظام السابق كان (لا يتورع) في إهدار موارد مهمة، واضاف : استمرار نشاط هذه (الشبكات ومافيا الثروة الحيوانية) في ظل الثورة، (امر غير مقبول) ويجب محاسبة كل من قام بهذه الاجراءات، مؤكدا أن الوثيقة الدستورية تتحدث عن حماية موارد البلاد ومكتسباتها، مشيرا إلى ضرورة إيقاف كل التصاديق التي تمت، ومحاسبة من قام بهذا العمل .