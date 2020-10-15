رحيل ريحانة مجالس لندن

‎ ريحانة مجالس لندن هذا تعبير ابتدعه الصحفي الإنقاذي حسين خوجلي في وصفه للمرحوم عبدالسلام صالح فرح الذي وافته المنية صباح الثلاثاء 13 اكتوبر بالقاهرة .

ان كان حسين صادقا في شيء فقد صدق في هذا الوصف المعبر ففي إحدى زيارات حسين الى لندن جمعته الصدفة بمنزل أحد الصحفيين بعبدالسلام وكعادة عبدالسلام الذي حباه الله بطراوة اللسان وبذخيرة ضخمة من المعلومات لفتت انتباه حسين فظلت تلك الجلسة من الأشياء العالقة في ذاكرته وعلى الفور كتب مقالا يحمل هذا العنوان .

‎ عرفت عبدالسلام في منتصف تسعينات القرن الماضي عندما قادني سكني بالشارقة ان أكون جارا لصهره السيد/ عوض الكريم إدريس منزل عوض الكريم و زوجته ناريمان شقيقة عبدالسلام كان بمثابة البيت الكبير للأسرة حيث كانت تشاركهم السكن والدة عبدالسلام عليها الرحمة وكعادة الأسر السودانية يجتمع أفرادها عند الوالدة ، كبير القوم بمفهوم البيت الكبير ورمزيته .

كان منزلا مفتوحا للزوار يغشاه أفراد الاسرة في تراحمهم وتفقدهم للحاجة تعرفنا من خلاله على أفراد الاسرة الكريمة التي كان عبدالسلام يمثل وسط عقدها تلك الجيرة جعلت حبل التواصل بيننا ممدودا الى يومنا هذا رغم تباعد الأمكنة .

‎ كان عبدالسلام قد سبقني للإقامة بلندن فوجدت بها أخا وصديقا ومرشدا لم يكن أسلوب الحياة في بلد العجم مألوفا لدي فقد خفف عني كثيرا آلام الغربة وكسر حاجز الاندماج بمجتمع غريب كان عبدالسلام يحتفظ بكم هائل من العلاقات ، صداقات وعلاقات متنوعة . مدين له بمعرفتي على عدد كبير من البشر في مختلف المهن والتخصصات التي أفادتني كثيرًا ‎كنت أتحين عطلة نهاية الأسبوع او أي وقت فراغ لأستأنس بصحبة كان وفير المعرفة صقلته التجارب ، وساعده على ذلك قربه الشديد من الرئيس نميري لأكثر من عقد من الزمان ظل وفيًا لعلاقته التي اكتسبها بحكم منصبه .

بعض الأوفياء ظلوا يحرصون على زيارته كلما زاروا لندن ، يردون بعض جمائله التي طوق بها أعناقهم عندما كان فاعلا في السلطة . كنت كثيرا ما أسمع من البعض روايات تحكي عن أفضاله و ما قدمه لهم دون من او أذى او مقابل ‎مثلما كان زاهدا في تدوين الكم الهائل من المعلومات و الأسرار التي اختزنتها ذاكرته فقد كان زاهدا ايضا في متاع الدنيا عندما عاد مع نميري من رحلتهم الأخيرة من الولايات المتحدة وتوقفت بهم الطائرة بمصر ، بسبب انتفاضة أبريل ، عاد للسودان تاركا نميري بالقاهرة ، عند التحقيق معه لم يجد المحققون شيئا يدينه ، لم يملك بيتا او عقارا أو كنز مال ، متخذا من منزل والده بحلفاية الملوك سكنا له ولأسرته الصغيرة ‎قبل أربعة أيام من حدوث الجلطة التي كانت سببا في وفاته ، وعدني بأن يحضر الى لندن ليعطر سماءها التي ظلت داكنة بسبب هذا الوباء اللعين . تعشمنا في التغيير الذي سيحدثه وكسر الرتابة والملل و الإحباط لكن المنية لم تمهله فجاء خبر وفاته من ابنه الزين الذي كنت أتابع معه الحالة، ‎بوفاته انطوت حقبة من تاريخنا الاجتماعي ‎واندثرت أسرار ووقائع مهمة لم يشأ ان يدونها رغم إلحاح عدد كبير من الإخوة . نسأل الله له الرحمة والمغفرة وعالي الجنان.