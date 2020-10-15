النظام المصرفي المزدوج : هل يعتبر الخيار الأفضل؟

المراجعة الداخلية – عيون الوطن على أداء مؤسساته في الدول الناهضة يبذلون لها المطارف والحشايا ، ويهيئون لها أفضل البيئات والظروف ، ويطلقون يدها في المراقبة على أرضية ممهدة بقوانين تمنحها كامل الاستقلالية ووافر الحماية .. كل هذا لتضطلع بدورها الذي لا يعلو عليه دور في الرقابة على أداء مؤسسات الدولة وكتابة التقارير المهنية الشفافة بمدى انحراف الأداء الفعلي للمؤسسات عما هو مخطط له في البرامج والموازنات ، ورفعها لمتخذي القرار وجهات الاختصاص .

هذا فضلاً عن إيقافها لكل التصرفات المالية المخالفة للوائح والقوانين ، والتنبيه إلى ضرورة تصحيحها ووضعها في الإطار القانوني الصحيح وذلك من خلال ممارسة المراجعة المسبقة والمصاحبة المعمول بها في ظل القوانين التي تنظم ذلك – وهنا مكمن السر وبيت القصيد من هنا تنبع أهمية المراجعة الداخلية في البلدان الراشدة التي تحكمها المؤسسات ويسود فيها حكم القانون .. أو تلك التي تنشد ذلك المجد وتبتغيه بكل حزم وجد ، كما هو الحال في الحالة السودانية . التي قدم فيها الشعب السوداني في ثورة ديسمبر الظافرة مهراً غالياً من التضحيات والجسارة – ملأ الدنيا وشغل الناس وسارت به الركبان .

قبل أسبوع من الآن قام أحد شرفاء بلادي المتوجين بمواقف الشرف والجسارة بممارسة دوره المهني كمراجع داخلي بأم الوزارات – وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ذلك حينما قدمت له مستندات منحة عيد الأضحى المبارك الخاصة بالمستشارين القانونيين بوزارة العدل . فاطلع عليها ووجدها مصدقة بما يعادل 3 شهور من إجمالي المرتب ، في مخالفة صريحة للقرارين : القرار 143 ، والقرار 2 لسنة 2020م الصادرين من مجلس الوزراء وديوان شئون الخدمة على التوالي ، اللذين حددا المنحة بمرتب شهرين من الأجر الأساسي .

لقد استند سامي يعقوب المراجع الى هذين القرارين ، وعلى قانون وزارة العدل لسنة 2017م – المادة 22 مقروءة مع المادة 30 فقد نصت المادة 22 على أن : ( تكون مرتبات ومخصصات المستشارين القانونيين وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون) . ويكون لرئيس الجمهورية الحق في تعديل الجدول . وتكون مرتبات وعلاوات المستشارين القانونيين وفقاً لما يلي – الجدول : 1- المرتب الأساسي

2- العلاوة الموحدة

3- بدل التمثيل

4- ضبط المحاضر وكتابة الأحكام

5- علاوة الاستدعاء

6- غلاء المعيشة

هذا هو الجدول الذي يصدره رئيس الجمهورية فيما يلي المرتبات والمخصصات الخاصة بالمستشارين القانونيين .

وكما ترى عزيزي القارئ فإن منحة العيدين لا تقع ضمن ما ورد في هذا الجدول . ولنأتي إذن لنقرأ المادة 30 مع المادة 22 أعلاه لنرى أين تقع منحة العيدين وبأي قانون وكيفية تحسب .

قضت المادة 30 من قانون وزارة العدل بأن : ( تنطبق على المستشارين القانونيين قوانين الخدمة العامة في ما لم يرد فيه نص في هذا القانون) . وكما نرى فإن منحة العيدين تقع ضمن ما لم يرد فيه نص في هذا القانون ، إذن بنص المادة 30 من هذا القانون فإن منحة العيدين الخاصة بالمستشارين القانونيين ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية لسنة 2018م – القراران 143 ، 22 أعلاه اللذان حددا منحة عيد الأضحى المبارك بمرتب شهرين أساسيين وليس إجمالي مرتب 3 شهور .

بهذا الفهم تمسك السيد المراجع الداخلي وأبدى رأيه كتابةً على المستندات وامتنع عن تأكيد العملية داخل نظام الخزانة الواحدة المحوسب – فتوقفت الإجراءات ، وثارت ثائرة المستشارين ، حد فتح البلاغ والقبض عليه وإيداعه حراسة قسم الخرطوم شمال وهذا مما يحمد للأنظمة المحوسبة في تحقيق الحوكمة والضبط المؤسسي فيما يلي الالتزام الصارم بالقوانين .

استند السادة المستشارون في بلاغهم ومعهم النيابة العامة الى توجيه الاتهام لهذا المراجع تحت المادتين : 89 ، 102 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، اللتين تنصان على : – مخالفة القانون بقصد الإضرار – ومخالفة فتوى المحامي العام .

نحن الآن في انتظار المحكمة لنرى أي قانون خالفه سامي يعقوب مدير المراجعة الداخلية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في ظل تمسكه : – بالوثيقة الدستورية التي منحت سلطات رئيس الجمهورية في الأمور ذات الطبيعة التنفيذية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس المجلس السيادي – والمادة 30 مقروءة مع المادة 22 من قانون وزارة العدل لسنة 2017م – وقرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2020م . – ومنشور ديوان الخدمة رقم 2 لسنة 2020م .

هذا في ما يتعلق بالمادة 89 – مخالفة القانون بقصد الإضرار .

أما بخصوص مخالفة فتوى المحامي العام – فإن الفتوى محلها المرتبات وما ورد في الجدول الخاص بذلك الذي يصدره رئيس الجمهورية ويحق له أن يعدله . فلم تكن منحة العيدين ضمن الفتوى لأنها ليست مما ورد في قانون وزارة العدل لسنة 2017م وبالتالي فهي محسومة ومحسوبة بنص المادة 30 من ذات القانون الذي أحالها إلى قوانين الخدمة المدنية التي تمنحها بما يعادل شهرين من المرتب الأساسي وليس 3 شهور من الإجمالي فما لكم كيف تحكمون ؟!

فلتتذكر وزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الوزراء والصحافة والإعلام ولجنة إزالة التمكين وقوى الحرية – أن وقفة المراجعين الداخليين الاحتجاجية يوم الأحد الماضي ووقفتهم مع زميلهم ساعة المحنة . ولتعلم أنها لن تكون الأخيرة إذا استمر التهميش وعدم الاهتمام بالديوان وسوف تكون خياراتنا مفتوحة حد الإضراب العام والاستقالات الجماعية .. خاصةً أن مذكرتنا الاحتجاجية بتوصياتها قد وصلت مجلس الوزراء.

لقد قامت وزيرة المالية بزيارة مدير المراجعة الداخلية بوزارة المالية سامي يعقوب في مكتبه واعتذرت له أمام مساعديه . ومن ثم اصطحبتهم إلى زيارة ديوان المراجعة الداخلية لمقابلة السيد المدير العام الأستاذة إنصاف عوض وطاقم الإدارة . وقدمت لهم واجب الاعتذار لما حدث في حق سامي واعتبرت أن هذا التصرف يعتبر إهانة للدولة كلها ولوزارة المالية قبل ديوان المراجعة الداخلية ومنسوبيه .. ووعدت بتبني تقديم شكوى ضد الذين قاموا بالتصوير سواء أكانوا من المستشارين أو غيرهم .

لقد قامت الوزيرة بذلك اعترافاً منها بقيمة الديوان وأهميته .. ووعدت القائمين على أمره ببذل كل ما في وسعها لوضعه في المكان اللائق الذي يستحق ؛ لينهض بدوره ويقوم بواجبه كاملاً .. حينئذٍ هدأت ثورة المراجعين الداخليين بديوان المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية التي انتظمت كل البلاد ووجدت المساندة اللازمة من المراجعين الداخليين بالولايات ومن ديوان الحسابات في المركز وبعض الولايات . كما وجدت الدعم من الماليين والاحصائيين والإداريين الذين طالتهم التهديدات في بيان المستشارين .

لكننا في الوقت نفسه نعلنها في سمع الزمان داويةً بأننا في المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية – ممن يجب أن تحتفي بهم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي . وتثمن دورهم وتوفر لهم الدعم والحماية وكل اللازم للقيام بواجبهم في ضبط الصرف وتعبئة الموارد ومحاربة الفساد والتجنيب والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد … نحن من يستطيع أن يلعب هذا الدور ولا أحد غيرنا .. . وأظن أن الوزارة قد أدركت ذلك جيدا وآمنت به … عليه فإننا ننتظر الاستقلالية الكاملة والحماية لننهض بدورنا كما يجب … فهل الوزارة جاهزة للقيام بواجبها نحو هذا الجهاز الرقابي الفعال ؟!