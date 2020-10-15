الدولار يقفز لـ(265) جنيهاً بالموازي

الخرطوم :الطيب علي

استقرت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي في ارتفاعها أمام الجنيه مع استمرار شح المعروض وزيادة الطلب في وقت أحجم فيه التجار عن عمليات البيع وسط ترقب لمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني) بلغ سعر البيع للدولار 265جنيهاً مقابل 260 جنيهاً للشراء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 69جنيهاً والشراء 68جنيهاً والدرهم الإماراتي 70جنيهاً للبيع و69جنيهاً للشراء بينما بلغ سعر البيع لليورو 290جنيهاً.

وأرجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب وارتفاع حجم المضاربات متوقعين مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.