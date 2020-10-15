انفراط الأوضاع الأمنية بكسلا ووفاة أكثر من خمسة أشخاص

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

شهدت مدنية كسلا نهار اليوم (الخميس)، احتجاجات مدنية مناصرة للوالي المقال صالح عمار.

وبحسب مصدر تحدث لـ(السوداني)، تجمع المئات من أنصار الوالي المقال بأحد ميادين الولاية وتوجهوا الى أمانة الحكومة، وبعدها تعرض المحتجون لوابل من الرصاص ادى الى سقوط خمس ضحايا وإصابة العشرات. وقال المصدر إن الشرطة أطلقت الرصاص الحي على المحتجين السلميين، وإنها قامت بمطاردتهم في أزقة وأحياء المدنية. وأكد المصدر أن مستشفيات المدينة استقبلت عشرات المصابين اصيبوا بالرصاص الحي، وتوقع المصدر استمرار المواجهات بين الطرفين حال عدم التدخل العاجل من حكومة المركز.