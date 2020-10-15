صالح عمار يتّهم الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين بكسلا

الخرطوم: السوداني

اتهم والي كسلا المُقال صالح عمار، الشرطة بقيادة مديرها العام الفريق أول عز الدين الشيخ بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بوسط مدينة كسلا نهار اليوم الخميس.

وقال صالح في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك: “لا يزال إطلاق الرصاص مستمراً، وسقط نتاج ذلك عدد من الشهداء والجرحى”. وأضاف: “الشرطة ومن خلفها كل السلطة هي المسؤولة عن هذا الوضع، لأنها تصادر الحق المشروع في التعبير، ولأنها كانت تتفرّج على الفوضى والاعتداءات العنصرية لثلاثة أشهر ولم تحرك ساكناً”. ودعا صالح، القوى السياسية ولجان المقاومة والمجتمع المدني والإعلام للتحرك العاجل والضغط على السلطة لوقف عنفها. مضيفاً: “أناشد جماهير شعبنا في ولايتي البحر الأحمر وكسلا بضبط النفس والالتزام بالسلمية رغم فداحة الجرح وتوحيد كفاحهم ضد السلطة”.