منتخبا الشباب والناشئين يواصلان التدريبات في الأكاديمية

والى المنتخب السوداني لكرة القدم – تحت سن 20 سنة – تحضيراته للمشاركة في بطولة التحدي شرق ووسط افريقيا CECAFA، المقررة في تنزانيا نوفمبر المقبل، وأجرى منتخب الشباب مرانا صباح امس، باستاد الخرطوم اشرف عليه المدرب العام محمد موسى ومدرب الحراس حسن عوض، وأسعد سلمان في الجهاز الطبي.

وفي ذات المنحى عاد منتخب الناشئين – تحت 17 عاما – للتحضيرات من أجل المشاركة في بطولة التحدي شرق ووسط إفريقياCECAFA المقررة في كينيا منتصف ديسمبر المقبل، وكان منتخب الناشئين قد تدرب الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة ايام وفق خطة الجهاز الفني بقيادة المدرب حمد كمال ومعتصم خالد، ومدرب الحراس خالد درويش، والجهاز الطبي دكتور شبيكة، واجرى المنتخب مرانا صباح الاربعاء 14 اكتوبر 2020 بملعب اكاديمية تقانة كرة القدم، وستتواصل التدريبات يومي الخميس والسبت.