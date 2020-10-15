لجنة الاستئنافات تؤيد قرار اللجنة المنظمة بإعادة مباراة الرابطة كوستي والهلال الفاشر

عقدت لجنة الاستئنافات المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعها رقم “39” امس الاربعاء، برئاسة مولانا عبدالعزيز سيدأحمد رئيس اللجنة، ونظرت اللجنة في عدة قضايا قبل أن تعود وتصدر عددا من القرارات فيها حيث اطلعت اللجنة على الاستئناف المقدم من نادي حي الوادي نيالا ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات فيما يتعلق بمباراته ضد الهلال الخرطوم في منع التلفزة، وقررت اللجنة تأجيل الفصل لحين استكمال بعض البيانات كما نظرت اللجنة في الاستئناف المقدم من نادي هلال الفاشر ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات فيما يتعلق بإعادة مباراته أمام الرابطة كوستي في الدوري الممتاز، وقررت اللجنة رفض الاستئناف وتأييد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات، ونظرت اللجنة كذلك في الاستئناف المقدم من نادي هلال الفاشر ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات فيما يتعلق بمباراته امام هلال كادوقلي، وقررت اللجنة تأجيل الفصل في الاستئناف الى الاجتماع القادم لحين استكمال بعض المستندات كما أجلت اللجنة النظر في استئناف نادي الخرطوم الوطني ضد قرار اللجنة المنظمة؛ فيما يتعلق بشكواه ضد اهلي الخرطوم في مشاركة اللاعب دومينيك أبوي الى الاجتماع القادم وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم رقم “40” يوم الاثنين المقبل في الساعة الواحدة ظهرا.