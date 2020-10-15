شاهد بالفيديو.. إطلاق سراح (4) أسرى من الجنود السودانيين لدى الحوثيين

قالت مصادر (السوداني) بالتحالف العربي لدعم الشرعية، إن مليشيات الحوثي أفرجت نهار اليوم؛ عن (19) أسيراً من تحالف دعم الشرعية، من ضمنهم (4) جنود سودانيين و (15) جندياً سعودياً، تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتم استقبال الأسرى من قبل قادة التحالف العربي لدعم الشرعية، حيث تم تكريمهم.

وتحصلت (السوداني) على فيديو خاص لحظة التكريم، وعدد من الصور للأسرى السودانيين والسعوديين.

على صعيد متصل، وصلت إلى مطار مدينة سيئون اليمنية اليوم الخميس، طائرة تقل (109) أسرى؛ كأول دفعة من أسرى القوات اليمنية تبلغ، في إطار تنفيذ أكبر عملية تبادل بين الشرعية ومليشيات الحوثي. وأفاد بعض الأسرى المطلق سراحهم، أنهم تعرّضوا للضرب والتعذيب، كما حُرموا من الحصول على عناية طبية، وقال بعضهم إنهم تم استخدامهم كدروع بشرية من قبل المليشيات.