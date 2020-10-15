طاقم سنغالي وبتسواني لمواجهتي السودان وغانا

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF تحكيم مباراتي المنتخب الوطني السوداني الأول لكرة القدم أمام غانا في الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة “C” من تصفيات أمم افريقيا الكاميرون2022 إلى طاقمي تحكيم من السنغال وغانا.

حكم الوسط السنغالي ماقيت نداي يدير مباراة الجولة الثالثة بملعب كيب كوست في غانا 13 نوفمبر 2020، يساعده مواطناه الحاج مالك سامبا، وشيخ توريه، وحكما رابعاً داودا قاي، ومراقب المباراة النيجيري سنوسي محمد.

ويدير مباراة الجولة الرابعة في السودان 17 نوفمبر 2020، الحكم البتسواني جوشوا بوندو، ويساعده مواطناه موقوموستي موراكيل وكيجاكولقوستي لوكي، وحكما رابعاً موكاني قوبا قوبا، ومراقب المباراة النيجيري الحاج باباغانا علي، ومراقب حكام من الصومال علي محمد أحمد، ومنسق أمني من مصر محمد نبيل.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجوعة برصيد “3 نقاط” وفارق المواجهات المباشرة عن جنوب افريقيا في المركز الثاني، وتتصدر غانا بـ”6 نقاط”، بينما تبذيل ساوتومي الترتيب بدون رصيد.