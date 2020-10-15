التخطيط العمراني: مشروع لتطوير أحياء أم درمان القديمة

الخرطوم: السوداني

انعقد اليوم بوزارة التخطيط العمراني اجتماع لجنة مشروع أحياء أم درمان القديمة برئاسة المهندس حسن عيسى مدير عام وزارة التخطيط العمراني وأحمد يحيى مدير عام الأراضي وحرم عثمان مدير الإدارة العامة للتخطيط.

وقدم المهندس جمال برهان، ملامح المشروع الذي يسعى لتطوير أحياء ام درمان القديمة ومعالجة الظواهر السالبة في المنطقة الصناعية القديمة، كما وضح الموقع البديل المقترح ويقع شرق مدينة الفتح (٤) ويحده من الشمال الطريق الدائري الخارجي المشروع ولخصها في أن المشروع يهدف إلى خلق نشاط اقتصادي جاذب للاستقرار وخلق فرص عمل لسكان منطقة الفتح والسكن الشعبي وإنشاء مراكز تدريب لشريحة الفاقد التربوي.

وقرر الاجتماع رفع المشروع لحكومة ولاية الخرطوم لإجازته ووضع آليات تنفيذه وتمويله.