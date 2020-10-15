إعلان حظر التجوال في كسلا وتشكيل لجنة تحقيق

الخرطوم: شهدي نادر

أعلن الأمين العام لحكومة كسلا، فتح الرحمن الأمين والقائم بأعباء الوالي، وفاة (7) مواطنين ونظامي جرّاء التظاهرات التي شهدتها المدينة صباح اليوم .

وقال الوالي لـ(السوداني)، إن المتظاهرين خرجوا رغم علمهم بحالة الطوارئ المُعلنة في المدينة، ما قاد إلى توفير الحماية اللازمة، بيد أن عدم التزامهم بالمسارات ومحاولاتهم دخول أمانة الحكومة قاد للتعامل معهم من جانب القوات المكلفة بتأمين مقر الحكومة، مشيراً إلى إعلان حظر التجوال في المدينة من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً بناءً على تقديرات لجنة الأمن، كاشفاً عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت، مبيناً أن المدينة يشوبها هدوء نسبي .

ويشهد شرق السودان، احتجاجات منذ الأربعاء الماضي على خلفية إقالة والي كسلا صالح عمار، حيث أعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر أمس، حظر التجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن.