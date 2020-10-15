الحكومة: التظاهرة انحرفت عن مسارها وسعت لاحتلال أمانة الحكومة بكسلا

الخرطوم: السوداني

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ فيصل محمد صال، عودة الهدوء لمدينة كسلا بعد الأحداث التي وقعت فيها والتي راح ضحيتها ثمانية أشخاص بمن فيهم أحد أفراد القوات النظامية.

وقال فيصل بحسب (سونا) إنه تم إعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا لمدة ثلاثة أيام، يتوقع فيها أن تعود الأمور لنصابها، وأوضح فيصل أن الأحداث تطورت بعد إعلان إقالة الوالي وتسيير مجموعات من الرافضين للقرار مسيرة تمت مخاطبتها في ميدان الجمهورية، وكان الاتفاق أن ينفض التجمع – مع الاحتفاظ والاحترام لحق الجمهور في التجمع والتظاهر السلمي – إلا أن بعض المتظاهرين اتجهوا نحو رئاسة الحكومة لاحتلالها واحتلال وتتريس الكوبري في مدينة كسلا.

وأشار إلى أن قوة مشتركة من الشرطة والجيش والدعم السريع كانت تتولى حماية هذه المنشآت دخلت معها هذه المجموعات في اشتباكات، و”مع الأسف الشديد راح ضحيتها حوالي 8 أشخاص في كسلا، سبعة من المدنيين، وقتل واحد من افراد القوة المشتركة، أطلق عليه الرصاص من مكان ما”.