بالفيديو.. الصحفي “عطاف محمد مختار” متحدثاً عن الابتزاز الأمريكي للسودان للتطبيع مع إسرائيل

الخرطوم: السوداني

قال رئيس تحرير صحيفة السوداني الأستاذ “عطاف محمد مختار”، أن المشاورات السودانية بشأن قرار التطبيع مع إسرائيل لازالت جارية ولم يتم التوصل إلى نتيجة حتى الآن، وفق إفادة خاصة تلقاها من عضو بمجلس السيادة الانتقالي.

وأضاف “عطاف” خلال مقابلة على الهواء اليوم الخميس أجراها معه تلفزيون “العربي”، أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن العلاقات الدولية، وما يتعلق بأي تطبيع مع أي دولة في العالم، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

واصفاً الربط بين رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والتطبيع مع إسرائيل بأنه “مناورة أمريكية انتخابية”، وهو “ابتزاز رخيص وبلطجة سياسية من ترامب وإدارته”.