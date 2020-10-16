الدفاع يطلب السماح للمتهم عبدالله البشير بالعلاج خارج البلاد

الخرطوم :آيات فضل

تقدم رئيس هيئة الدفاع عن شقيق الرئيس المعزول عبد الله البشير، المحامي د. عادل عبد الغني ، بطلب التمس فيه من المحكمة السماح للمتهم عبد الله العلاج بخارج البلاد .

وطلب د. عبدالغني من القاضي الفصل عاجلا في الطلب ، وقال ان حالة المتهم تقتضي اجراء عملية عاجلة.

واودع رئيس هية الدفاع منضدة المحكمة تقريرا طبيا يؤكد الحالة الصحية للمتهم وسلمت نيابة المال العام نسخة منها، وقررت المحكمة الفصل في الطلب في الجلسة القادمة.

ويحاكم عبدالله البشير في قضية بيع مصنع حديد يتبع للجيش ،وكشفت المراجع القومي فائزة عثمان عن جملة مخالفات ارتكبها شقيق الرئيس عبد الله البشير و الامين العام السابق للصندوق القومي للخدمات الطبية لبيعهما مصنع شواهق للحديد التابع القوات المسلحة .