تأسيس نادي لشباب الأعمال بعدد 645 شركة نشطة

الخرطوم : إبتهاج متوكل

أكد رئيس نادي الأعمال السوداني قاسم صلاح ، أن تأسيس النادي يستهدف شباب البلاد ،وقال في حوار مع (السوداني)-ينشر بالداخل- أن النادي يتكون من ٦٤٥ شركة نشطة للشباب في أقوى القطاعات الاقتصادية، ويضم نحو ٣٠٩الف عضو، وتوجد شركات كبرى و ٤ بنوك وشركة طيران، ولديه اربع مكاتب بألمانيا والسعودية والمجر.

وأشار الى أن النادي مشروع قومي يسعى لإدخال الشباب في أعمال بالقطاعات الحيوية للاقتصاد،على رأسها الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية .

وقال أن نادي الأعمال يسعى لقلب الهرم بتشغيل نسبة ٨٠٪ ، و لايحتاج (لقروش) ولكن لقرارات وسياسات ، لتخرج البلاد من سيطرة (الرأسمالية) ، بما يمكن الشباب من تحريك قدرات مالية ومشاريع بنحو (١٠)مليارات دولار سنويا .

وأوضح أن قلب الهرم يتيح استغلال منافذ التمويل من المنظمات والمؤسسات الدولية، واضاف :” حاليا يوفر بنك التنمية الأفريقي نحو ٤٧ مليون دولار للشباب استلمها السودان ” تفاصيل حمامات والتكييف” مشيرا الى أن عمليات التأهيل لا تعتبر إضافة للمستشفى فقط بل لكل الخدمات الصحية بولاية الخرطوم وقال” إن المستشفى رغم أنه ولائي الا انه يستقبل المرضى من كل ولايات السودان “.