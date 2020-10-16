الصحة : نستعد لاستقبال موجة ثانية من كورونا

الخرطوم : عبدالرؤوف طه

قال وزير الصحة الإتحادية المكلف د. أسامة عبدالرحيم ، أن الوزارة تواجه مشكلة في تحويل الأموال الخاصة بدعم حملة تطعيم شلل الأطفال المقرر انطلاقها في الأيام المقبلة.

وأوضح الوزير لـ(السوداني) أن المشكلة تكمن في الدعم وما اذا كان سيتم إستلامه بالسعر الرسمي .

وكشف عن استعدادت تجريها الوزارة لاستقبال الموجة الثانية من فايروس كورونا ، وأكد انه سيكون استعداداً مختلفاً من حيث الإحصاء والمتابعة.

وقال أن حل ازمة الدواء مرتبط بمحفظة السلع الإستراتيجية ووزارة المالية لتوفير مبالغ مالية محددة لتوفير الأدوية.

ورغماً قوله أن جهوداً تبذلها الوزارة لمعالجة المشكلات الصحية والحميات وانتشار الملاريا ومعالجة مشكلة نقص الدواء إلا أنه اكد ان الوزارة تعمل في ظروف بالغة التعقيد .

في السياق قال الوزير ان العالم بدأ الاستعداد للموجة الثانية من الكورنا انهم شرعوا ايضاً في الاستعداد للموجة الثانية من الكورنا موكداً تسجيل اصابات بالكورونا في الايام الماضية قائلاً ان الاستعداد للموجة الثانية من سيكون مختلفاً خاصة في عملية الاحصاء والمتابعة ونوه الى ان الوزارة تعمل جاهدة من اجل اعادة المستشفيات المتوقف عن العمل .

وكشف عن عقده لاجتماع مطول مع مستوردي الادوية في اليوميين الماضية لمناقشة ازمة الدواء وان الامر مربوط بمحظفة السلع الاستراتجية وزارة المالية لتوفير مبالغ معينة لاستيراد الدواء .