حكومة الخرطوم تدشن حملة للإصحاح البيئي بالأسواق

الخرطوم: السوداني

يدشن والي الخرطوم أيمن خالد نمر غداً السبت مبادرة حماية الإصحاح البيئي وتأهيل المنظومة البيئية والتي تستهدف أسواق الميناء البري والسوق المحلي والمركزي وسوق السمك والمربع الذهبي بمحلية الخرطوم.

وذلك في إطار الشراكات التي تستهدف النظافة وصحة البيئة بمشاركة تجار الأسواق الخمسة ومحلية الخرطوم والمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم، اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السودانية وتجمع شركات النظافة والدفاع المدني ولاية الخرطوم وسلاح المهندسين وشركة جياد والجمعية السودانية لحماية البيئة ولجان التغيير والخدمات والمقاومة وعدد من التشكيليين بضاحية الصحافة وعدد من المنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني.

وتشمل المبادرة إعادة تأهيل الطرق وصيانة منظومة الصرف الصحي وخطوط المياه وإزالة النفايات وتقوية آليات النظافة وذلك وفق خطة مستمرة إلى جانب حملات توعوية