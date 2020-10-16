مأمون بحيري يستبق الحكومة في التفاكر حول موازنة 2021

الخرطوم: السوداني

نظم مركز مأمون بحيري ملتقى حوارياً حـــول إعــــداد مــــــــــــوازنة 2021

وقال المدير التنفيذي للمركز بروفيسور مكي الشبلي لـ(السوداني) إن الملتقى عقد على ضوء توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول بهدف الوصول لقواسم مشتركة تمكن من إعداد موازنة 2021 بأكبر قدر من التوافق للتمكن من مقابلة احتياجات اتفاقية السلام التي تم توقيعها يوم 3 أكتوبر 2020 وشارك فيه خبراء من الحكومة والحرية والتغيير ولجان المقاومة والجبهة الثورية.

وأشار إلى اشتمال محاور الحوار على البرنامج الاقتصادي المراقب من صندوق النقد الدولي (SMP) ورفع الدعم عن المحروقات ومعالجة أزمة سعر صرف النقد الأجنبي وسيطرة الحكومة على الشركات العسكرية والأمنية والسمات الأساسية لموازنة عام 2021.

وأبان: على الرغم من التباين المسبق في وجهات نظر المتحاورين الذي انعكس في توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول إلا أن الحوار حقق نجاحاً كبيراً في تضييق الشقة بين الجهات الأربع في كل القضايا الخلافية، مما يبشر بإعداد موازنة 2021 بأكبر قدر من التوافق بين الحكومة وحاضنها السياسي.