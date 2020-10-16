شكاوى من إهمال البريد وطوابعه وخدماته

الخرطوم: ابتهاج

أكد مدير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، الصادق جمال الدين، دور البريد في الاقتصاد وترقية الخدمات للمواطنين

واعلن عن نجاح قطاع البريد في نقل الأدوية المنقذة للحياة لأنحاء البلاد كافة خلال فترة كورونا،

وقال في احتفال الجهاز باليوم(العالمي للبريد) أمس إن أهداف الاحتفال (تخليد ذكرى البريد وتأصيل ثقافته) ورفع الوعي بطريقة حديثة، وأضاف: الجهاز بدأ في وتنفيذ خطة الإصلاح في مشاريع الصالة البريدية، والتي حالت (كورونا) دون تنفيذها، والعنونة البريدية والتجارة الإلكترونية، بجانب التدريب، مؤكدا حاجة المرحلة لتطبيق شعار (الابتكار والتكامل والاندماج في القطاع)، داعيا لاكتمال هذه الدائرة بصورة حديثة، لتعامل كافة الشركات مع الجمهور، لافتا لانتشار خدمة البريد في كل الولايات، مع وجود حوالي 13 شركة، وهناك شركات قادمة ،مشيرا الى ان نوفمبر المقبل يشهد قيام اول دورة تدريبية لموظفي البريد، واخرى قانونية من اجل إيجاد سياسة تكون منصة قانونية، توحد الدفوعات في مشكلات البريد.

شكا مدير الإدارة العامة للبريد، عابدين الحاج، من تعرض طابع البريد (للاهمال والنسيان)، رغم انه يمثل قيمة وطنية ،داعيا شركات البريد الى تكثيف حملات التوعية والتسويق للتبصير بخدمات البريد، خاصة انه (أهمل) خلال الفترات الماضية، وتقديم التسهيلات في القطاع، كاشفا عن بدء الترتيبات لتكوين اتحاد عام لشركات البريد بالبلاد، مشيرا لانطلاقة ثلاثة مشاريع كبرى، لتطوير وترقية اداء القطاع، من خلال التكامل مع الحكومة الالكترونية وتنفيذ خدماته للمواطنين، لان معظم دول العالم تستطيع عبر الانترنت الحصول وتقديم كل الخدمات.

واشار ممثل اللجنة العليا لشركات البريد، طه فريد، الى ان الشركات تتجه للاندماج وترقية الخدمات، وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد نواة قيام اتحاد شركات البريد بالبلاد.