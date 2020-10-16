زيادات جديدة في أسعار بعض السلع الاستهلاكية بالأسواق

الخرطوم : عبيــر

شهدت الاسواق ارتفاعا كبيرا في الاسعار وركودا حادا بسبب الغلاء، وعزا بعض التجار ذلك لارتفاع اسعار الدولار وزيادة اسعار بعض الشركات لمنتجاتها، وتوقع بعض التجار زيادة جديدة عقب رفع الدعم عن الوقود .

وقال تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم يحيى آدم لـ(السوداني) ان زيادة الاسعار سببها ارتفاع سعر الصرف وانعكست على ارتفاع سعر التكلفة بالمصانع والشركات، وتابع السوق وأسعار السلع في حالة تغير مستمر في الأسعار على مدار اليوم، مبينا ان سعر جوال السكر قفز من(5,900) الى (6) آلاف جنيه لزنة (50) كيلو وسعر زيت التحمير(36) رطل بسعر (6) آلاف جنيه.

وأضاف تاجر سلع ببحري محمد ابراهيم ان ارتفاع الاسعار بسبب الزيادة العالمية وارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي وتدني العملة المحلية، مبينا ان سعر لبن البودرة (2) كيلو وربع (3,5) الف جنيه، كيلو العدس (250) جنيها، فيما سجل سعر زيت الفول (7) بدلاعن (6) آلاف جنيه لعبوة (36) رطل واستقر سعر كرتونة صابون الغسيل الصغيرة في (850) جنيها وسعر القطعة (35) جنيها اما الكرتونة الكبيرة (2,100) جنيه وسعر القطعة (40) جنيها، فيما قفز شاي الغزالتين عبوة (450) جرام الى (800) جنيه بدلا عن (600) جنيه .

واضاف محمد عوض تاجر سلع بامدرمان بان هنالك ارتفاعا في اسعار السلع بالسوق بسبب ارتفاع الدولار بالسوق الموازي وتاثر الموردين من زيادة الدولار، وأوضح ان البضاعة متوفرة بالأسواق ولكنها غالية ، مبينا ان سعر كيلو السكر يتراوح بين (120-170) جنيها بدلا عن (70-90) جنيها خلال فترة وجيزة، متوقعا زيادة جديدة مع تذبذب سعرالصرف، لافتا لاستقرار سعر دقيق سيقا عبوة (10) كيلو الى (1,500) جنيه للباكت وسعر الكيلو (150-140) جنيها ودقيق زادنا (15) جنيها للكيلو ، واشار لمعاناة السوق خلال هذه الفترة من الركود والكساد وضعف القوى الشرائية نتيجة الغلاء.