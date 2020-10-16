النائب الأول لرئيس الاتحاد يكشف خفايا كواليس رحلة تونس 

قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني الأول؛ اللواء د. عامر عبد الرحمن ان خوض المنتخب لمباراتين في تونس لهما من الفائدة قدر عظيم، وذكر اللواء عامر ان المعسكر كان ناجحاً بكل المقاييس، وفيه تم فرض انضباط عالٍ وظهرت من خلاله الاحترافية الكبيرة للجهاز الفني واللاعبين، وأعرب النائب الأول لرئيس الاتحاد عن سعادته الكبيرة بنجاح المعسكر والظهور الفني للمنتخب في المباراتين مشيرا إلى ان مباراة تونس تأثر فيها صقور الجديان بالارهاق والرحلة الطويلة وكلها ظروف موضوعية فرضتها متطلبات إكمال الموسم المحلي في بطولة الدوري الممتاز، وأضاف ان الشوط الثاني من مباراة تونس ظهر فيه تغيير ايجابي كبير على أداء المنتخب، وخلال مباراة توغو ظهر صقور الجديان بمستوى مميز وامتلكوا الارادة والعزيمة وفرضوا الافضلية مناصفة خلال أوقات المباراة مما انعكس ذلك إيجابا على المردود العام.