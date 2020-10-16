فرفور: لم ألتقِ الأصم بمباني الجهاز

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

نفى الفنان جمال فرفور الشهير بـ(الملك)، لقاءه بالقيادي بتجمع المهنيين د. محمد ناجي الأصم في مباني الأمن الذاتي برئاسة الجهاز ببحري حسب ما روى الأصم.

وقال فرفور: (إذا كان ما ورد من تصريح للأصم بأنني التقيته في مبنى الأمن الذاتي برئاسة جهاز الأمن، هذا غير صحيح على الإطلاق لأنني لم ألتقِه كما ذكر). وأضاف: (نعم أنا ضابط في جهاز الأمن، ولكن لم يحدث في حياتي أن دخلت الأماكن التي يتواجد فيها المُعتقلون، لأنه لا علاقة لي بهم ولا الجهة المخول لها بذلك، ولا أعرف أين هي أماكنهم لأنها لا تعنيني في شيء، وليست من مهامي التي تقتصر في التوجيه المعنوي كما ذكرت كثيراً). وختم حديثه: (عمري لم أعمل ضد الوطن أو المواطن، ولم أفكر يوماً في أذية أي شخص، لأنني فنان والفنان يبحث عن الجمال في الأغنيات لينثره فرحاً بين الناس ولن أكون غير ذلك)