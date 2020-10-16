قريباً.. إيمان لندن في الخرطوم

الخرطوم: محاسن

أعلنت الفنانة إيمان لندن، عودتها للبلاد قادمة من العاصمة البريطانية لندن مطلع ديسمبر القادم.

وأوضحت لندن لـ(كوكتيل): (سأعود للبلاد بإذن الله مطلع ديسمبر للقاء جمهوري وأهلي وأصدقائي بعد غياب دام طويلاً، عودتي تحمل الكثير من المُفاجآت والأغنيات الجديدة)، مُضيفةً: (كما سأقيم عدداً من الحفلات الجماهيرية، بجانب الظهور عبر الإعلام لتقديم الجديد).

يُذكر أنّ الفنانة إيمان لندن، ظلت متواجدة في تشاد من خلال زياراتها الدائمة لها لإحياء الحفلات الجماهيرية لجمهورها بتشاد، إلا أنها مستقرة بلندن التي قضت فيها سنوات طويلة والتي ستشد منها الرحال قريباً الى الخرطوم.