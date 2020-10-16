عمومية اتحاد الفنانين تنعقد بالسبت وطه سليمان وشكر الله يترشحان

الخرطوم: السوداني

تنعقد في السادسة من مساء غدٍ السبت الجمعية العمومية لاتحاد الفنانين بدار الاتحاد بأم درمان في جلستها الثانية نسبةً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى السبت الماضي، وستقام الجلسة المرتقبة بأي عدد من الأعضاء حسب النظام الأساسي للاتحاد.

ودعا رئيس الاتحاد عبد القادر سالم، أعضاء الاتحاد للتفاكر حول مشاكل الاتحاد والفنون عموماً خلال فترة ما بين الجلستين لأجل الوصول الى تفاهمات تصب في مصلحة الفن السوداني، وكان سالم قد أعلن زهده في العمل بالمجلس القادم مفسحاً الفرصة لدماء جديدة، آملاً في دخول الفنانين الشباب للعمل بلجان الاتحاد المختلفة لأنهم يمثلون المستقبل.

وبحسب المكتب الصحفي لقناة النيل الأزرق، أجمع عدد كبير من أعضاء الجمعية بضرورة إعادة انتخاب عبد القادر سالم لأنه الأفضل والأنسب للمرحلة القادمة وربما يتم إقناعه خلال الساعات القادمة. ويتوقع أن يضم المجلس القادم لاتحاد الفنانين وجوهاً جديدة، على رأسها يوسف الموصلي وندى القلعة وطه سليمان وشكر الله عز الدين ووليد الجاك