شاهد بالفيديو.. كيف رد وزير الصناعة والتجارة على سؤال حول مطالبة البعض باستقالته

الخرطوم: السوداني

قال وزير الصناعة والتجارة السوداني “مدني عباس مدني” في رده على الأصوات التي تطالب بإستقالته، خلال لقاء اجري معه بإحدى المحطات الإذاعية اليوم الجمعة، بأن ذلك يعود إلى حملة منظمة ضد الوزارة ككل لتهديدها لمصالح تاريخية.

وقال “مدني” في معرض رده على سؤال المذيع بأن استقالة مدني أصبحت ضرورية لغالبية الشعب السوداني، ” أن هناك حملة ممنهجة ومنظمة ضد وزارته، لأنها تعد مهددا لمصالح تاريخية لأشخاص”.

مضيفاً “أن هناك قدرة على صياغة هذه الحملات وتصوير الوزارة بأنها السبب في كل هذه المشكلات، بينما قضية الخبز كمثال تدخل فيها عدة جهات تقوم بأدوار مختلفة بها، وليست وزارته وحدها المسؤولة عن هذه الأزمة”.

و وجه “مدني” سؤالا للمذيع، مستنكراً قوله ” أن استقالته أصبحت ضرورية لغالبية الشعب السوداني”، هل أجري استفتاءً للشعب السوداني حوله؟” .