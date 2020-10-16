شاهد بالفيديو.. مأساة مزارع سوداني نتيجة فقده لكامل محصوله بمشروع الجزيرة

الخرطوم: السوداني

وثق مقطع فيديو مأساة مزارع سوداني بمكتب ود حسين، ري طابت، بمشروع الجزيرة وسط السودان، فقد كامل محصوله من الذرة بسبب آفة الطيور الضارة، التي اجتاحت حقله بمساحة 4 فدان.

وعكس المزارع بمقطع فيديو اليوم الجمعة، مأساته مبتدرا حديثه بسلوى الآية الكريمة (إنا لله وإنا إليه راجعون) قائلاً “جئت اليوم في الصباحية وكان محصولي سالما، عدت عصر اليوم كما ترونه قد قضى عليه الطير”.

مضيفاً أنه تعرض لخسائر فادحة، خاصة أنه يعول أسرته من هذا المحصول، مناشداً الحكومة الالتفات لمكافحة هذه الآفة التي ستجتاح جميع المشروع.