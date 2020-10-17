وفدٌ من المحكمة الجنائية الدولية يصل البلاد اليوم

الخرطوم: السوداني

يصل اليوم السبت، وفدٌ من المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المدعي العام للمحكمة، فاتو بنسودا، في زيارة رسمية تستمر حتى يوم 21 من الشهر الجاري، وذلك بُغية عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين السودانيين.

وقال مجلس الوزراء في بيان له اليوم، إن الوفد سيناقش خلال الزيارة سُبُل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض.

وأشار إلى أن المحكمة ستقدم تنويراً للسلطات السودانية حول التقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظر فيها.