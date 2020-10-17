صفوف الوقود تنعش حركة الباعة الجائلين

الخرطوم: كوكتيل

أنعشت صفوف السيارات بمحطات الوقود التي قد تستمر ليومين أرباح الباعة الجائلين، وكشفت جولة ميدانية لـ”كوكتيل” بمدينة بحري عن انتعاش أسواق بائعي الأطعمة وبائعات الشاي، وظل أصحاب السيارات فى انتظار وصول تانكر الوقود، يجلسون فى مجموعات ويتناقشون فى الأوضاع المعيشية والسياسية، ويتناوبون فى شراء المأكولات والمشروبات، وتعهد اصحاب المنازل بتوفير حافظات مياه كبيرة فى مناطق متفرقة من “الصف”، بينما وفر أصحاب سيارات مفارش للصلاة والجلوس عليها في ظلال الأشجار فى انتظار تانكر الوقود.