واصل التفريط في النقاط الهلال يتعثر من جديد أمام هلال التبلدي

فرط الهلال في نقاط الفوز أمام ضيفه هلال الأبيض في المباراة التي جرت عصر أمس باستاد الخرطوم، وذلك عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة التي جرت بين الأزرق ومنافسه التبلدي منافسة قوية بين الفريقين حيث بكر هلال الأبيض بالهدف الأول عن طريق الظهير الأيمن مؤيد عابدين في شوط اللعب الأول مستفيداً من الكرة المرتدة من حارس الهلال اليوغندي جمال سالم أسكنها الشباك.

وفي شوط اللعب الثاني أجرى الفريقان عدة تبديلات لينشط الأداء من الفرقتين ومن كرة متحركة لعبدالرؤوف أحرز منها هدف التعادل للهلال الخرطوم لتنتهي المواجهة بالتعادل بهدف لكل فريق ليرتفع هلال الأبيض بنقاطه إلى (55) نقطة في المركز الثالث فيما ارتفع الهلال الخرطوم بنقاطه إلى (65) نقطة.