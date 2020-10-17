(السوداني) تكشف التفاصيل اجتماعات ليلية بين سوداكال وعجب لحسم الجدل

حصلت (السوداني) من مصادرها على تفاصيل جديدة بشأن العرض المقدم من رئيس نادي المريخ آدم سوداكال للاعب الفريق رمضان عجب.

وبحسب مصادر مقربة من الطرفين فإن مساء أمس الأول شهد عقد جلسة تفاوض من جديد بين رمضان عجب وسوداكال في حضور بعض لاعبي الفريق.

وبحسب المصدر فإن سوداكال تمسك بالعرض المالي المقدم للاعب وهو (8) ملايين جنيه.

وأشار المصدر إلى أن رمضان عجب أكد رغبته في الاستمرار في كشوفات المريخ وطلب من سوداكال تنفيذ الاتفاق المالي والوعودات المقدمة حتى يتمكن من التوقيع وتجديد تعاقده.

وعلمت (السوداني) من مصادرها أن أطرافاً جديدة دخلت في المفاوضات بين مجلس المريخ ورمضان عجب وذلك من أجل تقريب وجهات النظر والعمل على الحفاظ على وجود اللاعب في الكشوفات نظراً لأهميته الكبيرة.

يشار إلى أن عقد رمضان عجب ينتهي مع المريخ بحلول فترة الانتدابات القادمة نهاية الموسم الجاري.