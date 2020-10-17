مستقبله بيد مجلس اتحاد الكرة.! سوداكال في ورطة (والسوداني) تكشف موقفه من التطبيع.!

الخرطوم : السوداني

حصلت (السوداني) على معلومات مؤكدة تفيد بأن رئيس المريخ آدم عبد الله سوداكال يترقب قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن الوضع الإداري بالنادي.

وبحسب مصادر ذات صلة بـ(سوداكال) فإن الأخير يدرس عدة خيارات بشأن مستقبله في العمل الإداري بالنادي.

ولم يستبعد المصدر قبول سوداكال بخيار العمل في لجنة التطبيع حالما تمسك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بهذا الخيار وتم الإعلان عنه بصورة رسمية خلال الاجتماع القادم.

ولفت المصدر أن سوداكال ورغماً عن التحفظات التي دفع بها خلال وقت سابق بشأن تكوين لجنة التطبيع إلا أنه لا يمانع العمل في الأخيرة خاصة إذا ما أصبحت (واقعاً) لا مفر منه.

وأوضح المصدر المقرب من سوداكال أن واحداً من الأسباب غير المرئية والمعلن عنها في تأخير حسم تجديد عقودات بعض اللاعبين بالنادي وأبرزهم رمضان عجب ومحمد الرشيد وأخرون أن رئيس النادي الحالي في (ورطة) حقيقية خاصة في ظل الضغوطات المستمرة على مجلسه ودعوات الرحيل عطفاً على الهواجس التي تسيطر عليهم بشأن القرار المرتقب لمجلس إدارة الاتحاد بشأن مستقبل المجلس (الثلاثاء) القادم.

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل وأكد بأن سوداكال يمكن أن يقيد بعض الأموال التي دفعها للمريخ خلال الفترة الماضية كمديونيات مالية لا سيما في ظل الوضع (الغامض) الذي يعيشه.

ولم يتردد المصدر في التأكيد بأن أي أموال سيدفعها سوداكال للثنائي رمضان عجب أو محمد الرشيد ستكون ضمن بند المديونيات لا سيما وأن الرجل قيد الكثير من المبالغ كمديونيات على النادي خلال وقت سابق.

ويترقب الشارع المريخي قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه المرتقب (الثلاثاء) القادم والخاص بالنظر في الوضع الإداري بنادي المريخ.

ويتمسك عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بعدم شرعية الجمعية العمومية التي أقيمت في الثالث من أكتوبر الماضي وينادون بتكوين لجنة تطبيع تدير النادي خلال الأشهر القادمة لتحقيق عدة أهداف أبرزها إجازة النظام الأساسي عطفاً على قيام جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.