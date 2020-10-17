كسلا والبحر الأحمر.. 20 مليون دولار للنساء الحوامل

الخرطوم: السوداني

اتّفقت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية اليوم السبت مع برنامج الأمم المتحدة للطفولة على توفير 20 مليون دولار توزّع على 50 ألفاً من النساء الحوامل في كل من ولايتي كسلا والبحر الأحمر.

ووقّع الطرفان على الاتفاق على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفقر .

ويقدّم الاتفاق كذلك دعماً مباشراً لكل طفل حديث الولادة دعماً يستمر لألف يوم حسب تصريحات مسؤولين بوزارة العمل والتنمية والاجتماعية.

وخلال الاحتفال، أكد عمر مانيس وزير رئاسة مجلس الوزارة، حرص الحكومة على تطبيق سياسات كلية لخفض نسبة الفقر .